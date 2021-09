Musica e fede, torna a Bari dal 25/9 la rassegna Notti Sacre

(ANSA) - BARI, 11 SET - Le chiese del centro storico di Bari ospiteranno dal 25 settembre al 3 ottobre l'undicesima edizione di "Notti Sacre", la rassegna di arte, musica, preghiera e spettacolo, organizzata dalla Diocesi di Bari-Bitonto. Il tema di questa edizione, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dello Spettacolo, è "Rinascere dalla Pandemia. Una Chiesa in Cammino". "In noi è forte il desiderio di tornare a partecipare all'incontro comunitario, alla condivisione del tempo sociale, alla necessità di sperimentare percorsi nuovi fondati sulla fiducia reciproca e sull'amore", scrive nel messaggio di saluto monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

La rassegna accoglierà musicisti provenienti dalla Germania, dalla Hochschule di Ratisbona, dalla Russia, insieme ad alcuni esecutori provenienti da Bologna e da Napoli, da Lecce, da Acerenza, da Faenza, oltre ad artisti locali. Il primo dei 27 eventi in programma, è il concerto di musica antica "Polifonia europea, tra sacro e profano". Chiude la rassegna, nella Cattedrale di Bari, il concerto "Johann Sebastian Bach Messa in Si minore BWV 232". Dal 25 settembre al 9 ottobre a Santa Teresa dei Maschi sarà inoltre possibile visitare la "Mostra Regeneratio/Natus Iterum". Si potrà accedere agli eventi con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma http://METOOO.it e con green pass. (ANSA).