Calcio: Picerno-Bari, 250 biglietti per i tifosi pugliesi

Sono 250 i biglietti a disposizione dei tifosi del Bari per la gara contro il Picerno (serie C, girone C), in programma domenica 12 settembre, alle ore 20.30, allo stadio Viviani di Potenza. Lo ha reso noto la società lucana, specificando che i biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato 11 settembre.

Allo stadio Viviani il Bari ha già giocato lo scorso 30 agosto, quando ha pareggiato 1-1 con il Potenza nella partita d'esordio della stagione 2021-2022. Domenica scorsa, invece, al San Nicola, i biancorossi hanno sconfitto il Monterosi per 4-0 e quindi, dopo due giornate, hanno quattro punti in classifica.

Due, invece, i punti del Picerno, frutto dei pareggi in casa della Vibonese e, sabato scorso, al Viviani contro il Catanzaro.

