BiArch: un Monumento al Libro come in antiche città parlanti

(ANSA) - BARI, 09 SET - La pagina in pietra di un libro inciso, con al suo interno una porta ideale che permette di attraversarlo e, sul retro, piccole nicchie che come stanze possono accogliere il lettore. E' il "Monumento al Libro" che l'artista Vincenzo D'Alba realizzerà per Bari. Il suo prototipo, in scala 1:2 in polistirolo, è stato presentato oggi nell'ambito del programma "Cantiere-evento" curato per il BiArch, il Bari International Archifestival, dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi, che propone spettacoli, visite didattiche, workshop, installazioni artistiche, performance, concerti, proiezioni e presentazioni. Il prototipo è visitabile nel cantiere di restauro dell'ex sede della presidenza della Facoltà di Architettura, nella città vecchia. Alla presentazione dell'opera, nata da un'idea dell'assessora comunale alla Cultura Ines Pierucci, hanno partecipato il professor Luciano Canfora, storico e filologo barese, il sindaco Antonio Decaro e il presidente di Ance Bari e Bat Beppe Fragasso, che con la sua impresa sta curando il restauro dell'edificio in via Verrone.

"Questa idea si colloca in una scia antichissima e nobilissima, quella delle città parlanti", ha detto il professor Canfora, proponendo di posizionare l'opera nella piazza davanti alla Biblioteca Nazionale di Bari. Una ipotesi che il sindaco non esclude. "Con questa iniziativa - ha detto Decaro - abbiamo voluto tenere insieme il tema dell'architettura con quello della cultura, vere sfide delle città nei prossimi anni. Credo che i libri rappresentino l'opportunità per le comunità di crescere, sono un'occasione di emancipazione. Noi da questo vogliamo partire per un nuovo sviluppo urbanistico della città che tenga insieme il verde, gli spazi per la socializzazione e meno volumetrie, a partire dai contenitori che erano stati abbandonati e che oggi hanno una nuova funzione, come l'ex manifattura tabacchi e l'ex caserma Rossani". (ANSA).