Porti: inaugurato terminal crociere di Monopoli, nel Barese

(ANSA) - BARI, 07 SET - E' stato inaugurato il nuovo terminal crociere nel porto di Monopoli, nel Barese: si tratta di 130 metri quadrati di strutture leggere per un investimento complessivo di circa 150mila euro. Il terminal è stato realizzato nell'ambito del progetto Interreg Greece-Italy Themis, finanziato dall'Unione Europea, programma Interreg VA Greece Italy 2014/2020 e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia. L'intervento è nell'ambito del rafforzamento dei porti minori per lo sviluppo di connessioni con i porti principali e con le imprese del territorio. "L'opera è il frutto del lavoro di tanti - ha detto Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità del Sistema portuale del mare Adriatico meridionale - la crocieristica non è un mercato unico, è un fascio di segmenti. A Monopoli oggi arrivano navi sempre più grandi: il 17 settembre arriva la Vinstar, una nave da crociera iconica. Questo porto può accoglierla e speriamo in imbarcazioni anche più grandi. Questo non è, però, un punto di arrivo, ma di partenza: ora dobbiamo affrontare la pianificazione del sistema portuale dei prossimi 30 anni".

Al taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco di Monopoli, Angelo Annese; la comandante del porto di Monopoli, Adriana Prusciano; il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi e Domenico De Santis, vice capo di gabinetto della Regione Puglia. "E' un tassello importante, con questa miglioria del porto potremo 'vendere' ancora meglio la destinazione Monopoli", ha detto il sindaco Annese. (ANSA).