Migranti:marionetta Amal sbarca a Bari per diritti rifugiati

(ANSA) - BARI, 07 SET - E' sbarcata nel porto di Torre a Mare, a Bari, partita da Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia, la marionetta Amal, che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni e, con lei, i 34 milioni di bambini rifugiati. Accolta dall'abbraccio di una nonna in cartapesta, realizzata dal maestro cartapestaio di Putignano Domenico Galluzzi, la marionetta sta viaggiando in tutta Europa nell'ambito del progetto "The Walk. Il Cammino", il più grande Festival itinerante dedicato ai diritti dei bambini rifugiati mai realizzato, con la produzione per l'Italia affidata a Roberto Roberti e Ludovica Tinghi. L'obiettivo è sensibilizzare alla tutela dei diritti umani e dell'infanzia, all'accoglienza e alla cultura delle diversità.

"L'idea - spiega il produttore britannico David Lan, che sta accompagnando Amal nel suo viaggio - è nata a Calais cinque anni fa, nel campo profughi chiamato "La Giungla". Lì è nata l'idea di fare questo viaggio in difesa dei diritti dei rifugiati.

Abbiamo voluto fare un'azione come artisti, no come politici, per fare in modo che le persone e i bambini si sentano sicuri e siamo molto felici di essere a Bari, che è una città di grande accoglienza".

La marionetta, creata dalla Handspring Puppet Company, ha attraversato Turchia e Grecia ed è approdata stamattina a Bari, prima tappa in Italia. Proseguirà il suo viaggio di oltre ottomila chilometri verso la città di Manchester nel Regno Unito, dove arriverà il 3 novembre dopo aver attraversato anche Francia, Svizzera, Germania e Belgio. La tappa barese, dedicata al tema dell'accoglienza, è organizzata dal Teatro pubblico pugliese, con la regia di Teresa Ludovico, e parte dal luogo, il porto di Torre a Mare, in cui nel 1087 i marinai baresi arrivarono con le reliquie di San Nicola. (ANSA).