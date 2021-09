Con Medimex a Taranto si celebra la new wave

(ANSA) - TARANTO, 07 SET - Si svolgerà da mercoledì 15 a domenica 19 settembre a Taranto il Medimex 2021, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, con un fitto programma di showcase, incontri d'autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni.

Un'edizione ibrida, con appuntamenti in presenza e in streaming, con numerosi ospiti tra i quali Laurie Anderson, Ligabue, Negramaro, Joe Talbot (Idles), Malika Ayane, Alan Mc Gee, Brian Message, Mahmood, Coma_Cose, Willie Peyote, Gaia, Gemello, Aiello, Motta, Speranza. Nel fitto programma anche mostre e video installazioni originali e in esclusiva nazionale dedicate alla New wave. Al Museo MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto dal 16 settembre al 23 gennaio 2022 è in programma la mostra Kevin Cummins: Joy Division and Beyond, oltre 50 fotografie ai sali d'argento per ripercorre la straordinaria avventura dei Joy Division e la storia musicale e culturale della città di Manchester con scatti che ritraggono New Order, Smiths, Stone Roses, Happy Mondays fino ad arrivare agli Oasis.

Ma anche immagini di paesaggio urbano.

Al Castello Aragonese, dal 15 settembre al 27 settembre, invece protagonista la stagione dei concerti internazionali degli '80 in Puglia con la mostra originale Pictures of you, che raccoglie foto di Marcello Nitti, Franzi Baroni, Arturo Russo e Roberto Pastore. Oltre 60 scatti, effettuati sui palchi, backstage e nel privato: dai Bauhaus ai Simple Minds, New Order, Siouxsie & The Banshees, Style Council, Sound, Nina Hagen e i Christian Death.

(ANSA).