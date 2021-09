'Pellegrinaggio Famiglie per la Famiglia', l'11/9 a Capurso

(ANSA) - BARI, 06 SET - Sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari mariani in Italia e in Svizzera, si celebrerà il 14esimo 'Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia'. L'evento - promosso da Rinnovamento nello Spirito, CEI e Forum delle Associazioni Familiari - solitamente si svolge a Pompei con la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Quest'anno, invece, per la prima volta sarà un 'evento diffuso' e coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. In Puglia si svolgerà sul sagrato della Basilica Pontificia Minore 'Madonna del Pozzo' a Capurso (Bari).

Il Pellegrinaggio rappresenta una preparazione al decimo Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco a Roma del 2022. L'iniziativa, in ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, a partire dalle ore 16 (fino alle 19.30 circa) prevede momenti di preghiera, canti, testimonianze, il Rosario della Famiglia che da sempre contraddistingue il pellegrinaggio, e la Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Santoro, arcivescovo dell'arcidiocesi di Taranto.

"Radunando più generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli - affermano i promotori dell'iniziativa - non insisteremo mai a sufficienza nel ricordare che la soluzione alla crisi che la famiglia attraversa è da ritrovarsi nella capacità della famiglia stessa di rigenerarsi alla luce della fede. Niente più della preghiera provvede a questo bisogno urgente; niente più della preghiera ha unito le generazioni nella trasmissione dell'identità cristiana della famiglia; niente più della preghiera è l'antidoto alle tante povertà spirituali che il covid-19 ha generato". (ANSA).