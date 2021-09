Colpito durante una rissa, cade e muore. L'aggressore, 20 anni, si consegna in caserma

E' un ragazzo ventenne di Bitonto, nel Barese, il presunto responsabile dell'aggressione, durante una lite, avvenuta nella notte in un'area di servizio sulla SP 231 Bitonto-Modugno, che ha causato la morte di Paolo Caprio, 40 anni. Il giovane si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dal difensore, dove viene interrogato dal pm che coordina le indagini, Ignazio Abbadessa. L'accusa nei suoi confronti non è stata ancora formalizzata ma si va verso l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 3. Alla base del litigio tra i due, alla presenza di diverse altre persone, anche amici e conoscenti di vittima e aggressore, ci sarebbe stato un motivo futile, forse uno sguardo non gradito. Dalle immagini della videosorveglianza si vede il 20enne colpire il 40enne con due pugni sul volto. A quel punto la vittima sarebbe caduta battendo la testa. Quando il 118 è arrivato sul posto Caprio era già morto.

La salma è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dove sarà eseguita l'autopsia.

"Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa. La vittima ed il presunto aggressore sono molto giovani per non lasciarci altro pensiero", scrive su Facebook il sindaco di Bitonto (Bari), Michele Abbaticchio. "Senza armi la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali" scrive il sindaco nel post. "La prepotenza e la barbarie - conclude Abbaticchio - stanno attraversando tutto il Paese, il Sud in particolare, consegnando l'immagine di una società sempre più sola e abbandonata".