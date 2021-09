Giovane colpito durante rissa cade e muore nel barese

(ANSA) - BARI, 05 SET - Un uomo di 40 anni è morto nella notte durante una rissa in una stazione di servizio sulla Strada provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari. La rissa, scoppiata alle 3 per motivi da accertare, avrebbe coinvolto due gruppi di giovani. Uno di loro avrebbe colpito il40enne con due pugni sul volto facendolo cadere a terra. Nella caduta la vittima avrebbe battuto violentemente la testa. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal pm Ignazio Abbadessa. Sono stati acquisiti e visionati i video delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio che hanno ripreso i fatti, e ascoltati testimoni. (ANSA).



Aggressore si consegna in caserma, è un 20enne di Bitonto, viene ora interrogato dal pm

Si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dal difensore, il 20enne presunto autore dell'aggressione avvenuta nella notte in una stazione di servizio alla periferia di Bitonto, nel Barese, a seguito della quale è morto il 40enne Paolo Caprio. Il 20enne si trova ancora in caserma, dove viene interrogato dal pm che coordina le indagini, Ignazio Abbadessa. L'accusa nei suoi confronti non è stata ancora formalizzata ma si va verso l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.