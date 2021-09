Urna Raffaella Carrà da San Pio, processione alla chiesetta

(ANSA) - BARI, 04 SET - L'urna con le ceneri di Raffaella Carrà, accompagnate oggi dal suo compagno Sergio Japino a San Giovanni Rotondo per il desiderio espresso dalla show girl di tornare da San Pio, sono state portate in processione fino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, affinché fedeli e fan possano renderle omaggio. E' la chiesa in cui padre Pio ha celebrato l'eucarestia dal 1959 fino al 22 settembre 1968, il giorno prima della sua morte.

All'arrivo a San Giovanni Rotondo, hanno fatto tappa davanti alla sede dell'emittente televisiva Tele Radio Padre Pio, che la stessa Carrà inaugurò nel 2001. E lì è stata scoperta una lapide in ricordo.

Domattina, le ceneri saranno portate nella chiesa di San Pio da Pietrelcina per la Messa delle ore 11:30. Subito dopo la Celebrazione, l'urna verrà riportata nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Domenica sera, alle ore 19:00, nell'auditorium "Maria Pyle" del complesso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, si terrà il "Concerto per pianoforte e tromba, tributo a Raffaella Carrà".

Lunedì mattina le ceneri partiranno per Monte Argentario, in provincia di Grosseto, la destinazione definitiva scelta dalla stessa Raffaella. (ANSA).