Rifiuti: discarica abusiva in azienda nel Barese, sequestro

(ANSA) - BARI, 03 SET - Avrebbe accatastato indebitamente rifiuti di legno, ferro e materiali di risulta accanto al capannone della sua azienda edile, nella zona industriale di Modugno (Bari), trasformando due piazzali in discariche abusive.

I carabinieri hanno sequestrato l'area e denunciato l'amministratrice della ditta, una 63enne barese, accusata di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Gli accertamenti dei militari sono partiti dopo la segnalazione di un incendio sviluppatosi, lo scorso 27 agosto in un'area adiacente al capannone, all'interno di un complesso aziendale a ridosso della Strada provinciale 231, dove erano stati accatastati i rifiuti di legno e ferro. Durante il sopralluogo dei militari, è stata scoperta all'interno dello stesso complesso aziendale un'altra area dove erano stati accatastati, senza alcuna autorizzazione, oltre 25 metri cubi di materiali di risulta, entrambe ora sottoposte a sequestro. (ANSA).