Covid: calano contagi nel Barese; 94% over 50 vaccinato

(ANSA) - BARI, 03 SET - Scendono a 300 i nuovi casi Covid in provincia di Bari, 78 in meno rispetto alla settimana scorsa: è quanto emerge dal report settimanale dell'Asl. SI registra, quindi, ancora una lieve flessione: il tasso d'incidenza settimanale per 100mila abitanti si attesta a quota 24,4, rispetto al precedente 30,7. Negli ultimi sette giorni, sono oltre 37mila, invece, le nuove vaccinazioni, con il computo totale che ha superato 1 milione e 793mila dosi somministrate.

La "chiamata attiva" e quella "a sportello", in particolare tra i giovani tra 12 e 19 anni, anche nell'ultima settimana hanno consentito di oltrepassare le 13mila iniezioni, portando il bilancio di questa fascia d'età ben oltre le 122mila. Numeri che, tradotti in termini di copertura vaccinale, fanno salire al 76% la quota di giovanissimi vaccinati con prima dose e al 44% quella dei completamente immunizzati. In totale, l'86% degli over 12 ha già fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo. Guadagna un altro punto, infine, il target degli over 50: il 94% ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'86% ha la copertura completa. (ANSA).