BiArch: domani a Bari l'architetto libanese Bernard Khoury

(ANSA) - BARI, 03 SET - Sarà l'architetto libanese Bernard Khoury a tenere la prima lectio magistralis del BiArch, il primo festival dell'architettura di Bari in programma fino al 20 settembre. Dopo il grande successo dei primi giorni di apertura al pubblico, con 700 visitatori e spettatori nel solo Teatro Margherita per l'inaugurazione della mostra "The Game", domani toccherà al maestro Khoury, vissuto a Beirut durante il periodo della guerra civile e poi negli Stati Uniti per completare gli studi. "Non ho avuto un ruolo nella ricostruzione del nostro Paese - ha dichiarato - ma mi sono rifiutato di conformarmi, avventurandomi nella creazione delle mie opportunità. Volevo che la mia architettura fosse un organismo vivente, in grado di ispirare le persone. Domenica, poi, ancora il Margherita ospiterà una conversazione con Amos Gitai (collegato in streaming), architetto ed esperto di cinematografia, fondatore del primo museo di architettura di Israele, dedicato a suo padre, l'architetto Munio Weinraub, costretto a fuggire dalla Germania nazista.

Per tutta la durata del festival, prosegue inoltre il progetto "Interfaccia comune", per la realizzazione di 3 azioni di urbanistica tattica: new jersey trasformati in sedute in Corso Mazzini, un "Giardino Temporaneo" in Largo Sorrentino e la "Marea" di sedute e fioriere in piazza Diaz e largo Giannella.

Nel palazzo dell'ex Provincia, sul lungomare, è stata allestita la mostra "Margini". Spazio Murat ospita "Forensic Architecture.

Pratiche di verifica", una selezione di indagini di architettura forense su quattro regioni che si affacciano sul sempre più militarizzato bacino del Mediterraneo: Melilla (Spagna), il delta del fiume Evros/Meriç (Grecia/Turchia), la Striscia di Gaza occupata (Palestina), il Mar Mediterraneo. (ANSA).