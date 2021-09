Rifiuti: scarti edili scaricati in campagna, 3 denunce

(ANSA) - BARI, 02 SET - Stavano scaricando materiale di risulta edile all'interno di un terreno privato, nella zona industriale di Minervino Murge (BAT), violando le norme sullo smaltimento dei rifiuti. La Guardia di Finanza di Barletta ha denunciato tre persone, i due operai sorpresi a sversare i rifiuti e il titolare della ditta di costruzioni proprietari dell'automezzo a bordo del quale erano contenute altre 3 tonnellate di meteriale di risulta. Sono stati sottoposti a sequestro il mezzo e il terreno, circa mille mq di superficie trasformati in discarica. Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare natura e quantità dei rifiuti inerti rinvenuti e per la contestazione dell'Ecotassa. (ANSA).