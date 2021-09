Ferrovie: cade muretto, interrotta l'adriatica nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 02 SET - E' stata sospesa alle 6:10 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Cerignola (Foggia) e Trinitapoli (Bat), dopo la caduta del muretto di un ponte della strada provinciale 65 sovrastante i binari, che ha provocato danni alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Lo rende noto Rfi, precisando che la riattivazione è prevista "non prima delle ore 13" e che "sono stati attivati bus sostituitivi nelle stazioni di Bari, Barletta e Foggia sia per il trasporto regionale che per i treni a lunga percorrenza.

Assistenza ai viaggiatori è fornita nelle stazioni di Bari, Barletta e Foggia con la distribuzione di kit cortesia. I tecnici di Rfi - si aggiunge - sono presenti sul luogo per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e riattivare la circolazione". (ANSA).