Torna a Bisceglie DigithON, la maratona digitale

Torna DigithON, la maratona digitale fondata da Francesco Boccia, già ministro del governo Conte bis, alle Vecchie Segherie di Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat). Da oggi al 30 settembre la "call for ideas" punta a intercettare nuovi progetti e start-up da mettere in contatto poi con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali. Accadrà nella maratona vera e propria, che si terrà dal 21 al 24 ottobre, alla sua sesta edizione, organizzata in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid e per chi vorrà anche in remoto attraverso la piattaforma DigithON, confermando la modalità online dell'anno scorso che ha consentito di "raggiungere con capillarità numerosissime startup e imprese di grande valore", si legge nella nota degli organizzatori.

Tra le novità di DigithON 2021 ci saranno i "coding bootcamp", appuntamenti dedicati alla formazione, alla promozione e alo sviluppo della cultura digitale. Per partecipare ci si registra, gratuitamente, sul portale digithon.it, che è anche un luogo di contatto con investitori, incubatori e acceleratori. Si potranno inserire i dettagli della propria startup e pubblicare, come in un social network, le informazioni per i potenziali investitori.

Ogni anno arrivano moltissime proposte, ma solo 100 saranno le start up selezionate per la competizione, che presenteranno i propri progetti sia in presenza che attraverso la piattaforma online ai rappresentanti del Comitato Scientifico.

DigithON intende "essere - spiegano gli organizzatori - un trampolino di lancio per progetti originali dedicati alle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale e avvicinare la comunità finanziaria a quella delle startup; un'opportunità per trasformare in realizzazioni concrete le idee d'impresa più innovative nel settore della Digital Economy".

