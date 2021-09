Ministro salute Guinea Bissau in visita all'Ateneo di Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 01 SET - "Quello che vorrei fare con il mio Governo è creare un ponte di cooperazioni tra l'Italia e la Guinea Bissau". Lo ha detto Dionisio Cumbà ministro della Salute della Guinea Bissau in visita quest'oggi all'Università degli Studi di Foggia. " La Guinea Bissau - aggiunge - in ambito sanitario non ha nulla, il sistema sanitario è uno dei peggiori al mondo. Basti pensare che è un paese che non ha neanche i mezzi diagnostici per fare un banale RX, non ci sono neanche medici formati per questo. Per cui è un sistema" sanitario da rimettere completamente in piedi".

Poi la promessa del ministro: "Prima o poi porterò qui Italia il Primo ministro del mio Paese per fagli conoscere la realtà italiana e il grande cuore degli italiani per il nostro paese in via di sviluppo. Mi aspetto, infine, di aprire una collaborazione con l'Università di Foggia e di avere la possibilità di mandare qui i nostri medici a specializzarsi", ha concluso. Gli fa da eco il rettore dell'ateneo foggiano, Pierpaolo Limone: "Stiamo cercando di ampliare gli orizzonti della nostra cooperazione internazionale, stiamo lavorando con diversi paesi africani per offrire interventi in termini di risolse scientifiche e culturali". (ANSA).