Auto rubata su A14, minore arrestato dopo inseguimento

(ANSA) - VASTO, 01 SET - Un giovane di 17 anni di Cerignola (Foggia) con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona è stato arrestato dagli uomini della sottosezione di Vasto della Polizia Stradale al termine di un inseguimento lungo l'autostrada A/14 all'altezza di San Saverio. Il giovane era a bordo di una Volkswagen che era stata rubata poche ore prima a Falconara e non si era fermato all'alt degli agenti. Dopo aver accelerato per fuggire, il 17enne aveva abbandonato l'auto tentano di proseguire la fuga a piedi sul tracciato stradale ma è stato raggiunto è bloccato. Sull'auto sono stati trovati cacciaviti di varie dimensioni, una tenaglia, un'asta di ferro e due centraline, strumenti utilizzati per forzare la serratura dell'auto e per avviarla. Il giovane è stato arrestato per furto e su disposizione della Procura della repubblica presso il tribunale dei minori di Bari condotto nel carcere per i minori del capoluogo pugliese. (ANSA).