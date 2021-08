Furto 200 metri cavi di rame su ferrovia Bari-Matera, disagi

(ANSA) - BARI, 30 AGO - Oltre 200 metri di cavi di fibra e di rame sono stati rubati nella notte lungo la rete ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane Bari-Matera, tra Altamura e Pescariello.

Il materiale rubato costituisce componente fondamentale dell'impianto di segnalamento e sicurezza. "Oltre al danno economico che pesa sulle casse dell'azienda - si legge in una nota delle Fal -, questi atti reiterati e gravissimi hanno serie ripercussioni sulla circolazione ferroviaria".

Questa mattina si sono registrati ritardi con punte di oltre 40 minuti sull'intera linea Bari-Matera-Gravina.

"Quello che più ci spiace - dice l'azienda - è che a pagare sono soprattutto i nostri utenti ai quali chiediamo comprensione per i disagi, seppur del tutto indipendenti dalla nostra volontà, e garantiamo che il nostro personale sta lavorando alacremente per ripristinare quanto prima la funzionalità degli impianti".

