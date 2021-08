Afghanistan: tamponi anti Covid per profughi ospitati a Bari

(ANSA) - BARI, 28 AGO - Questa mattina gli operatori del Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari hanno effettuato i tamponi molecolari di controllo anti Covid ai 40 profughi arrivati in Puglia da Fiumicino con il ponte aereo dall'Afghanistan lo scorso 24 agosto. Medici e infermieri della ASL hanno predisposto questa mattina un'area tamponi sanificata all'interno dell'Euro Mothel, l'hotel covid nella zona di Modugno dove i profughi sono attualmente ospitati.

Le procedure di sorveglianza sanitaria saranno seguite nei prossimi giorni dalla vaccinazione anti Sars-Cov- 2, come previsto dalla struttura commissariale nazionale nell'ambito dei protocolli sanitari attivati per l'emergenza umanitaria Afghanistan. In meno di 48 ore la ASL di Bari ha assegnato ai profughi i codici Stp (straniero temporaneamente presente) in modo tale da garantire loro l'accesso alle prestazioni sanitarie.

Intanto nei giorni scorsi gli operatori della ASL - in collaborazione con i volontari della Protezione civile regionale - hanno già effettuato visite e controlli a donne, uomini e bambini per verificare le condizioni di salute generale. Al momento tra i profughi ci sono due donne in gravidanza che stanno bene e un uomo in terapia per una patologia gastrointestinale. Sono state fornite cure e terapie mediche ad alcuni dei profughi con patologie di lieve entità. (ANSA).