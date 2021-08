Evasi detenuti a Trani: ricerche estese a tutta la Puglia

(ANSA) - TRANI, 27 AGO - Proseguono le ricerche dei due detenuti evasi nel pomeriggio di ieri dal carcere di Trani. I poliziotti della squadra mobile della Questura della Bat, con il coordinamento della Procura di Trani, stanno setacciando l'intero territorio regionale anche oltre il Nord Barese. I due evasi, il 22enne Daniele Arciuli, che era in carcere dal 2015 per omicidio, e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja, in cella dal 2017 per rapina e reati di droga, entrambi pregiudicati baresi, sarebbero riusciti ad eludere la sicurezza del penitenziario e a fuggire scavalcando il muro di cinta durante l'ora d'aria, poco dopo le 15.

Nelle ricerche, che si svolgono con pattugliamenti, attività tecnica e info-investigativa, hanno fornito ausilio anche gli uomini delle sezioni volanti di Trani e Bari e sono allertate tutte le forze dell'ordine. (ANSA).