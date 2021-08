Diritti disabili, a nuoto da Leuca a Andrano senza una gamba

(ANSA) - ANDRANO (LECCE), 27 AGO - Una speciale traversata a nuoto nel mare del Salento, da Santa Maria di Leuca a Marina di Andrano, per promuovere i diritti delle persone con disabilità.

Protagonista dell'impresa è il nuotatore campano Salvatore Cimmino, 56 anni, che ha una gamba amputata a metà del femore e che ha cominciato nel 2006 le sue iniziative, che definisce uno "sciopero nuotando".

Sabato 28 agosto partirà alle 9 del mattino da Santa Maria di Leuca, prevedendo di raggiungere Marina di Andrano intorno alle16, con arrivo alla spiaggia libera, attrezzata anche per le persone con disabilità.

La tappa salentina è la dodicesima del suo nuovo progetto che, iniziato il 7 maggio a Ventimiglia, si concluderà sabato 9 ottobre a Trieste.

La traversata sarà monitorata dalla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo Leuca e dalla Lega Navale Italiana, con la partecipazione dell'Università del Salento, presente con la propria imbarcazione "Pelacia" e con un gruppo di assistenza nuotatori di fondo per fornire sostegno durante il percorso.

