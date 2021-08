Xylella:potatura non autorizzata di ulivi secolari,3 denunce

(ANSA) - BARI, 26 AGO - Hanno potato una quarantina di ulivi secolari senza autorizzazioni, con l'obiettivo - hanno poi spiegato - di prevenire un eventuale attacco di xylella. Il proprietario del terreno, un uliveto nella piana degli ulivi monumentali nelle campagne di Monopoli, nel Barese, e i due addetti che hanno materialmente proceduto alla potatura degli alberi, sono stati denunciati per deturpamento di bellezze naturali e potatura senza la necessaria autorizzazione comunale e senza ricorrere agli specifici metodi e procedimenti di taglio prescritti dalla normativa di settore: la potatura, cioè, è stata eseguita alterando la caratteristica morfologia della chioma e asportando più del 10% della superficie fotosintetica attiva. Durante i controlli i tre indagati hanno spiegato che il loro scopo era di prevenzione dalla xylella per poi procedere ad innesto di specie più resistenti.

L'intervento è stato scoperto dai militari della guardia di finanza di Monopoli che con il supporto di un elicottero hanno sorvolato l'area acquisendo rilievi video-fotografici. Hanno così accertato che circa quaranta alberi, alcuni con tronco di diametro superiore al metro e cinquanta, erano stati potati eliminando completamente la chioma e lasciando solo il grosso tronco. "Uliveti della specie - spiega la gdf - , unitamente ai muretti a secco ed ai trulli, rappresentano il tratto distintivo del paesaggio pugliese e per questo sono tutelati da uno specifico quadro normativo, nazionale e regionale". (ANSA).