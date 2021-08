Vaccinato 101enne a Trani, 'Fatelo per proteggere gli altri'

(ANSA) - TRANI, 26 AGO - Ieri mattina ha fatto la prima dose del vaccino anti Covid, oggi è uscito e non gli duole neppure il braccio. Tutto regolare se non si trattasse di un uomo di 101 anni. Li compirà a ottobre prossimo Antonio Lezzi, originario di Trani, emigrato in Francia con sua moglie nel 1950, per lavoro.

Tornato in Puglia poco prima che la pandemia esplodesse, non è ancora rientrato a casa, bloccato dai lockdown e dal timore del Coronavirus. Inizialmente non era convinto di vaccinarsi, poi ha cambiato idea ma non ci è riuscito subito, per via della doppia cittadinanza, a prenotare la dose. Fino a ieri mattina, quando, accompagnato da una pronipote, Daniela, si è recato presso l'ambulatorio del dipartimento di prevenzione di Trani.

"Posso vaccinarmi per favore, mi fate la prenotazione?", ha chiesto Antonio. Ad accoglierlo ha trovato la dirigente medico della Asl Bat e responsabile del centro vaccinale della città, Patrizia Albrizio, che ha realizzato il desiderio dell'anziano.

"Appena l'ho visto e mi ha riferito la sua età - ha detto Albrizio - lo abbiamo accolto, eseguito l'anamnesi e lo abbiamo vaccinato". Prossima tappa sarà la seconda dose, di Pfizer, il 15 settembre. (ANSA).