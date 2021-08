Al via il Festival internazionale Castel dei Mondi ad Andria

(ANSA) - BARI, 26 AGO - Si apre il sipario del Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, pronto a festeggiare le nozze d'argento. Il Festival è stato fortemente voluto dalla Città di Andria con il sostegno dalla Regione Puglia - Fondo speciale per la cultura, Programma Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2021, e organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese. Ispirato nel nome alla grande corona di Puglia, 'Castel dei Mondi' è un festival multidisciplinare di arti performative.

Il cartellone di questa edizione dei due ideatori Riccardo Carbutti e Francesco Fisfola, accompagnati dalla gestione dell'associazione Malearti, è ricco di eventi e linee direttrici, evocative di messaggi universali e risponde ad una necessità. I mondi del teatro e della cultura tout court versano in grave pericolo. Il distanziamento sociale e le severe misure di controllo dei contagi hanno generato un estraniarsi comune, che ha minato le relazioni reciproche. Impietosi sono infatti i dati della disaffezione del pubblico agli spettacoli. Il mondo degli operatori della comunicazione artistica è chiamato ad un supplementare esercizio di inclusione della gente negli spazi comuni. La rinnovata sete di libertà e dialogo è quindi una delle chiavi di lettura del programma attuato per l'edizione del 2021. Si parte venerdì 27 agosto a Palazzo Ducale alle 21,15 con la performance di Equilibrio Dinamico Dance Company "Confini disumani". La coreografia di Roberta Ferrara, ispirata al testo 'Solo Andata' dello scrittore Erri De Luca, è una preghiera fisica, una denuncia, un quadro nudo e svilito della nostra società odierna dove nazione e patria si sgretolano a causa della mancata umanità che il mondo subisce. I numeri del Festival prevedono 2 installazioni, 10 spettacoli, 3 laboratori, 2 post show, 3 conversazioni con l'autore, 2 prime nazionali e 4 prime regionali. (ANSA).