Turismo: Puglia sbanca TikTok, 30 milioni views in 7 giorni

(ANSA) - BARI, 25 AGO - La Puglia "sbanca" anche il social TikTok: in sette giorni sono oltre 30 milioni le visualizzazioni delle migliaia di video creati dagli utenti per descrivere con immagini e musica, dal Gargano al Salento, luoghi e paesaggi del 'tacco' d'Italia.

TikTok ha lanciato la campagna #TiRaccontoItalia, 5 mesi per far conoscere ogni angolo del Paese, una settimana dedicata ad ogni Regione. L'iniziativa lo scorso 17 agosto è arrivata anche in Puglia per promuovere il territorio con brevi video.

#TikTokPuglia è l'hashtag scelto per raccontare le storie, luoghi e tradizioni della regione. Un "viaggio" iniziato con i video di Diletta Secco, ambasciatrice del progetto e creatrice di contenuti da oltre 1 milione e 150mila seguaci. (ANSA).