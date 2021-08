Covid: sale a 8% occupazione posti letto Medicina in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 AGO - E' salita all'8% l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid della Puglia, sopra la media nazionale pari al 7%. Lo riporta il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel suo ultimo monitoraggio aggiornato a questa sera. Nel dettaglio, sono 217 i pazienti positivi al coronavirus che sono assistiti nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia.

Mentre nelle terapie intensive il numero di ricoverati è salito a 25, oggi ci sono stati tre nuovi ingressi ma il tasso di occupazione è fermo al 5%, il limite fissato dal governo per il passaggio in zona gialla è del 10%. (ANSA).