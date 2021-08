Scuola: a Bari e Lecce prime 2.500 vaccini agli studenti

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Circa 1.500 somministrazioni a Bari e mille a Lecce: sono i primi numeri dell'avvio della campagna vaccinale anti Covid tra gli studenti pugliesi dai 12 ai 19 anni. Nelle prime 24 ore, quindi, in sole due province sono state inoculate circa 2.500 dosi, in attesa di numeri ufficiale dalle altre aree della regione. In Puglia sono 170.684 i ragazzi di 12-19 anni che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino, con una copertura del 53,14%. Mancano all'appello altri 149mila adolescenti che la Regione punta ad immunizzare entro il 20 settembre. (ANSA).