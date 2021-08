Covid: in palestra senza Green Pass,quattro multe nel Barese

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Frequentavano la palestra al chiuso nonostante non avessero il Green Pass, per questo i carabinieri hanno multato tre clienti e il gestore della struttura. E' accaduto nel centro di Monopoli, nel Barese, dove i militari hanno compiuto dei controlli a tappeto sul corretto uso delle certificazioni verdi e il rispetto delle norme anti Covid. Nella palestra i carabinieri hanno identificato e controllato 11 persone intente a svolgere attività fisica, di queste tre erano sprovviste di Green Pass e sono stati quindi multati. Sanzionato anche il proprietario perché non aveva verificato il possesso dei certificati all'ingresso. (ANSA).