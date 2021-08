Covid: Agenas, sale al 7% occupazione posti letto in Puglia

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Oggi sale al 7% il tasso di occupazione dei posti letto di Medicina Covid in Puglia, mentre nelle Terapie intensive l'incidenza resta ferma al 5%. E' quanto rileva il monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Puglia resta comunque lontana dalle soglie fissate dal ministero della Salute che determinano il passaggio in zona gialla, rispettivamente del 15% per i reparti di Medicina Covid e 10% per le rianimazioni. Nel dettaglio i pazienti Covid ricoverati sono 208, di cui però solo 22 in Terapia intensiva. (ANSA).