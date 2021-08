Vaccini:in Puglia 26,7% residenti non ha ricevuto prima dose

(ANSA) - BARI, 22 AGO - Il 63,9% della popolazione pugliese ha completato il ciclo vaccinale anti Covid, fanno meglio solo Lazio e Lombardia, mentre un altro 9,4% è in attesa della somministrazione della seconda dose. In Puglia, quindi, il 26,7% dei residenti non si è ancora sottoposto alla prima inoculazione. E' quanto emerge dai dati ministeriali. La media italiana di coloro che sono immunizzati è del 61,2%. (ANSA).