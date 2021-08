Calcio: Bari ko in Coppa con Andria, tifosi 'ora rinforzi'

(ANSA) - BARI, 22 AGO - Inizia in salita la stagione del Bari allenato da Michele Mignani: i biancorossi sono stati eliminati in Coppa Italia, battuti 0-1 al San Nicola dalla Fidelis Andria (decisivo il gol Bubas su rigore). E i tifosi, delusi, chiedono che si intervenga subito sul mercato. Sugli spalti, con il distanziamento, erano presenti 2407 spettatori, di cui 148 sostenitori andriesi.

La prestazione di Antenucci e compagni è stata complessivamente modesta, e sono emerse notevoli lacune in difesa (non funziona la coppia Di Cesare-Sabbione) e a centrocampo (Bianco poco propositivo nel dettare i tempi alla manovra). Le note liete sono venute dall'esordio di D'Errico e dalla buona volontà di Cheddira.

Il tecnico Mignani ha così commentato la prima debacle: "La squadra all'inizio non è partita sciolta. Abbiamo avuto anche occasioni pulite e abbiamo trovato di fronte un avversario preparato a cui faccio i complimenti. Dispiace, non meritavamo di perdere, ma siamo in un percorso di crescere".

I tifosi, sui siti degli appassionati del Bari, chiedono al presidente Luigi De Laurentiis di intervenire nella campagna acquisti, reperendo due difensori di categoria e un regista per potenziare una rosa ancora incompleta. (ANSA).