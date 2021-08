Torna Coppa Italia serie C; Ghirelli, ora vacciniamo tutti

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Con la disputa di Monopoli-Potenza, la Coppa Italia di Serie C riprende il suo cammino dopo "l'anno orribile causato dal maledetto virus". Lo sottolinea il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, invitato allo stadio Veneziani dai dirigenti del Monopoli ad assistere alla partita.

"Nel passato campionato non siamo stati in grado di disputare le partite di Coppa Italia ed è stata una grande perdita - dice Ghirelli -. Oggi torniamo alla normalità, dobbiamo essere prudenti, accorti e non abbassare la guardia. Dobbiamo vaccinare tutti, questa è la strada per riaprire gli stadi".

"Oggi riaprire al 50% è un fatto positivo e va vissuto così.

Dallo stadio si provano sensazioni strane - continua il presidente della Lega Pro -, contraddittorie ma bellissime. Il pubblico, la partita, al silenzio e al vuoto si sostituisce il vociare, lo sventolio delle bandiere, i canti". (ANSA).