Rapina negozio minacciando titolare con siringa, arrestato

(ANSA) - BARI, 21 AGO - E' entrato in un negozio di occhiali a Bisceglie e si è fatto consegnare 200 euro, minacciando il titolare con una siringa. Poi è fuggito a bordo di un'auto.

Quando si è fermato al semaforo, però, è stato affiancato dai carabinieri che gli hanno intimato di fermarsi. L'uomo, un 43enne, ha invece accelerato ingaggiando un pericoloso inseguimento finito contro un'altra auto. Dopo l'incidente, che non ha provocato feriti, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo e a portarlo nel carcere di Trani per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il rapinatore aveva con sé anche due dosi di cocaina e nell'auto, risultata rubata, sono state trovate altre siringhe, di cui una intrisa di sangue. (ANSA).