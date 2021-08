Pride a Brindisi,cittadini applaudono e si uniscono a parata

(ANSA) - BARI, 21 AGO - Sono tanti i cittadini che si stanno unendo al corteo del Pride a Brindisi: alcuni applaudono al passaggio, molto anziani salutano dai balconi, mentre tanti negozi espongono la bandiera arcobaleno. Partito con la presenza stimata di circa mille persone, ora il corteo è più numeroso.

I ragazzi continuano a scandire il messaggio della manifestazione, "Amate chi volete", e parlano del periodo difficile vissuto durante il lockdown. "Molti di noi non hanno mai detto ai propri genitori di essere gay - spiegano - quindi la convivenza forzata 24 ore su 24 è stata dura. Però in tanti, proprio per questo, hanno trovato il coraggio di fare coming out e ora vivono più serenamente la propria natura". (ANSA).