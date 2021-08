Covid: lido diventa discoteca in Salento, multa e chiusura

(ANSA) - BARI, 21 AGO - A Santa Caterina, località marina di Nardò (Lecce), un lido era stato trasformato in discoteca. Lo hanno scoperto gli agenti della sezione Volanti che alle 2 della scorsa notte, dopo numerose segnalazioni di cittadini, hanno trovato in pista centinaia di giovani assembrati e senza mascherine, che ballavano e bevevano alcol. Per questo il titolare è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio e il lido dovrà restare chiuso per cinque giorni. Anche cinque camerieri sono stati multati perché non indossavano la mascherina. (ANSA).