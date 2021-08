Scuola: Emiliano,in Puglia vaccinato il 95,34% del personale

(ANSA) - BARI, 20 AGO - "La Regione Puglia si è attivata per tempo per mettere in sicurezza con il vaccino anticovid il mondo della scuola. Abbiamo raggiunto ad oggi la copertura con prima dose del 95,34% del personale scolastico docente e non docente.

E questo grazie a una proficua collaborazione tra le Asl e i Dipartimenti di prevenzione, le scuole e l'Ufficio scolastico regionale, i Comuni. Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la grande efficienza dimostrata". Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Il modello - prosegue - è stato quello di organizzare sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe.

Un modello che abbiamo sperimentato con successo anche con i maturandi e che da lunedì replicheremo con tutti gli studenti dai 12 anni in su. Il lavoro continua, non ci siamo fermati mai nemmeno ad agosto, andiamo avanti così". I dati verranno trasmessi alla struttura commissariale oggi.

Il personale scolastico docente e non docente in Puglia è composto da 86.706 persone: 82.665 (95,34%) hanno ricevuto la prima (o unica) dose; 75.490 (87,06%) hanno ricevuto la seconda.

Questo significa che solo il 4,66% del personale scolastico pugliese non è ancora vaccinato.

"In Puglia la platea del personale scolastico è di 86.706 persone - dichiara l'assessore all'Istruzione Sebastiano Leo - aver raggiunto una percentuale del 95,34 di copertura con prima dose indica la grande adesione del mondo della scuola alla campagna vaccinale". (ANSA).