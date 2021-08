Bambino in monopattino travolto da auto, in prognosi riservata

(ANSA) - BARI, 20 AGO - Un bambino di 10 anni è stato travolto da un'auto mentre andava in monopattino, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto ieri sera e il bambino è attualmente ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi in prognosi riservata.

L'auto che ha travolto il piccolo è una Fiat 500 L, guidata da un 23enne che è risultato poi negativo ai test per alcol e droga.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la Procura con l'ausilio della polizia locale. (ANSA).