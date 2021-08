Morto Arturo Cucciolla,sindaco Bari 'perso grande intellettuale'

(ANSA) - BARI, 19 AGO - "Con la scomparsa di Arturo Cucciolla Bari perde un altro esponente significativo della storia della sinistra barese degli ultimi quarant'anni. Professionista, docente di Storia dell'architettura contemporanea e laboratorio progettuale, Arturo Cucciolla è stato, soprattutto, un cittadino impegnato e appassionato. Sempre animato da grande fervore civico". Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, commenta la scomparsa dell'architetto Arturo Cucciolla, morto a 73 anni. "Protagonista dei dibatti sugli interventi di trasformazione urbana - prosegue Decaro - Arturo ha saputo coniugare nella sua vita professionale grande competenza e impegno politico e sociale in favore della sua città. Riqualificazione, recupero urbano e riuso delle aree dismesse sono state le parole chiave della sua attività professionale e del suo impegno sociale".

"Personaggio eclettico con una spiccata personalità culturale e politica, convintamente antifascista - ricorda il sindaco - negli ultimi anni si è dedicato a preservare e implementare il suo prezioso archivio di documenti e progetti di carattere pubblico di interesse generale per la storia dell'architettura e della storia urbana della Puglia, e di Bari in particolare. Il suo obiettivo è stato quello di tramandare informazioni, conoscenze e competenze alle future generazioni".

"Oggi - conclude Decaro - Bari piange la perdita di un intellettuale attento e lungimirante perché convinto assertore che senza memoria del passato non c'è futuro. Ai figli Alessandro e Luca e ai suoi adorati nipoti l'abbraccio affettuoso dell'intera città". (ANSA).



Morto Arturo Cucciola: Emiliano, ha fatto crescere Bari

BARI

(ANSA) - BARI, 19 AGO - "Con grande tristezza ho appreso che Arturo Cucciolla ci ha lasciato. Uomo dalle grandi qualità umane e professionali, Arturo ha contribuito nel corso di tutta la sua vita alla crescita sociale e civile della nostra comunità. Architetto affermato, difensore dell'ambiente e del paesaggio, militante dell'Anpi, punto di riferimento della società civile e politica". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la scomparsa dell'architetto barese. "Molti di noi - aggiunge - oggi perdono soprattutto un amico, il suo sguardo sul mondo, il suo garbo, il suo sorriso che sempre esprimeva nobili valori".