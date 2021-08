Covid: in Puglia 217 nuovi casi e 2 morti;aumentano ricoveri

(ANSA) - BARI, 19 AGO - Oggi in Puglia sono stati individuati 217 nuovi contagi su 12.761 test per l'infezione da Coronavirus. Due i decessi provocati dal Covid nella regione. Oggi il tasso di positività si attesta all'1,7% rispetto al 2,45% di ieri.

Su un totale di 4.334 casi, 145 sono ricoverati in area non critica (ieri erano 140) e 23 in terapia intensiva.

I novi casi sono stati individuati 37 in provincia di Bari, 27 nella Bat, 30 nel Brindisino, 35 nel Foggiano, 61 nel Leccese, 14 nel Tarantino. Sei casi riguardano persone residenti fuori regione e per altri 7 la provincia è in via di definizione. (ANSA).