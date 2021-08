Rogo al Lido Jamaica nel Tarantino,danni ingenti a struttura

(ANSA) - TARANTO, 17 AGO - Un violento incendio ha distrutto la "frescheria" del lido "Jamaica", noto stabilimento balneare della marina di Lizzano (Taranto). Sono da accertare le cause del rogo che si è sviluppato intorno alle 6 di questa mattina.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Taranto che hanno cercato di domare l'incendio ma i danni sono stati tuttavia molto importanti. Alcune strutture della "frescheria" si sono accartocciate su se stesse. Una persona ha accusato un malore probabilmente per aver inalato il fumo che si è sprigionato dalle fiamme ed è stata soccorsa dal 118. Indagini sono state avviate dai carabinieri per fare luce sull'accaduto. (ANSA).