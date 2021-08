Rogo distrugge pineta nel Tarantino, sindaco 'sospetto dolo'

(ANSA) - TARANTO, 16 AGO - "Buona parte della pineta non esiste più e siamo affranti da tutto questo nero. Purtroppo, la nota ancora più dolente, è che non si esclude la natura dolosa".

Così il sindaco di Grottaglie (Taranto), Ciro D'Alò, in merito all'incendio, definito di "spaventose dimensioni", che ieri ha distrutto la pineta Frantella, in contrada Mannara, lambendo alcune abitazioni.

Attraverso la sua pagina Facebook il primo cittadino informa che "questa mattina i vigili del fuoco sono ritornati all'interno della pineta perché ci sono ancora piccoli focolai".

"L'area - aggiunge - deve essere bonificata". D'Alò annuncia anche una "ordinanza di interdizione accesso e messa in sicurezza della zona ma il più delle volte - conclude - buonsenso e responsabilità possono fare più di un atto formale".

Poi, "un appello ai cittadini della zona: chiunque sia a conoscenza di circostanze utili a comprendere la natura dell'evento, informi le forze dell'ordine".

Il rogo ha distrutto alberi e macchia mediterranea. Ieri sono intervenute 9 squadre dei Vigili del Fuoco e due Canadair per domare le fiamme, che hanno costretto le forze dell'ordine a far evacuare temporaneamente alcune ville. (ANSA).