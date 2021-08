Incendi: brucia ancora la Murgia barese, canadair in azione

(ANSA) - BARI, 16 AGO - Un nuovo incendio è scoppiato nella Murgia barese, a ridosso di Altamura. La sindaca Rosa Melodia ha pubblicato su facebook un video della zona distrutta dal rogo: "Siamo di nuovo alle prese con un incendio - sottolinea - quello del boschetto di Altamura. Vigili del fuoco, Polizia locale e canadair stanno lavorando per limitare i danni. Tutto questo per mano di persone senza scrupoli", aggiunge. La Murgia barese è stata già nelle scorse settimane colpita da diversi incendi; la più danneggiata è l'area tra Gravina in Puglia e Altamura.

