Conservato male e senza etichetta, sequestrati 100 kg pesce

(ANSA) - GALLIPOLI, 14 AGO - Blitz interforze ieri sera a Gallipoli dove Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera sono scesi in campo per una serie di verifiche nell'area del mercato ittico. I controlli sono scattati in seguito a numerose segnalazioni e esposti agli organi di polizia con cui si evidenziavano presunte violazioni di carattere igienico-sanitario, anche con riferimento ai prezzi praticati nella consumazione degli alimenti e delle bevande.

I controlli hanno portato al sequestro di oltre 100 chili di pesce crudo, mitili e molluschi non idoneamente conservati e in parte senza etichettatura, e di 20 litri di olio privo di tracciabilità.

Dai controlli è emersa anche l'occupazione abusiva del suolo demaniale per circa 500 metri quadri, e sono stati sequestrati tavolini, sgabelli, banconi in acciaio, ombrelloni in materiale plastico, frigoriferi e arredi vari. Sono stati inoltre scoperti sei lavoratori in nero, e due attività commerciali sono state sospese. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altre violazioni amministrative. (ANSA).