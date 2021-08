Incendio in casa vacanze Salento, struttura distrutta

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 12 AGO - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è divampato in una palazzina di due piani a Porto Cesareo, in Salento. Al momento non si registrano feriti e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme.

Il rogo è partito da uno degli appartamenti al piano superiore, utilizzato come casa vacanze, nel rione 'Il Poggio'.

In pochi minuti le fiamme hanno distrutto la struttura in legno che copre il terrazzo. Poi, alimentate anche dal vento, hanno avvolto l'intera abitazione sotto lo sguardo di numerosi residenti.

I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incendio.

(ANSA).