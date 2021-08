Frode fiscale, sequestro beni per 800mila euro nel Foggiano

(ANSA) - ORTA NOVA (FOGGIA), 12 AGO - Beni per 833mila euro sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai finanzieri di Foggia a un'azienda di Orta Nova che si occupa di commercializzazione e distribuzione di carburanti per autotrazione. Secondo quanto accertato dai finanzieri, l'azienda avrebbe falsificato documenti per evadere le accise sui carburanti, l'Iva e le imposte dirette. Per questo ai titolari dell'impresa sono stati sequestrati quattro immobili, un compendio aziendale e i mezzi presenti nella stessa azienda.

