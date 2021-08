Calcio: Bari; ufficializzato Botta, ha firmato un biennale

(ANSA) - BARI, 12 AGO - Il Bari ha ufficializzato l'ingaggio del trequartista argentino Ruben Botta, classe 1990. Il sudamericano ha firmato un contratto biennale e si è già aggregato alla rosa allenata dal tecnico Michele Mignani: è un giocatore di sicuro talento ma finora in Italia ha brillato per discontinuità.

Il fantasista argentino è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors attirando le attenzioni del Tigre, squadra con cui debutta e mette assieme 77 presenze e 10 gol. In Italia arriva preso dall'Inter che poi lo gira a Livorno e Chievo. Poi ha indossato le maglie dei messicani del Pachuca (52 presenze e 10 gol) e del San Lorenzo, il club amato da Papa rancesco (78 partite e 10 reti). Dopo una breve parentesi al Defensa y Justicia allenato da Hernan Crespo, nell'ottobre del 2020 rientra in Italia alla Sambenedettese in Serie C (31 presenze, 8 reti e 8 assit).

Ieri ha salutato la squadra l'ex idolo della curva, Pedro Kamata, freccia dell'indimenticabile Bari allenato da Antonio Conte: "Qui ho vissuto pagine indelebili della mia carriera e della mia vita, qui è nato mio figlio. Conte? Faceva tante lezioni di tattica...", ha dichiarato il franco-congolese.

