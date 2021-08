Amianto: sequestrata discarica abusiva nel Barese

(ANSA) - BARI, 12 AGO - Venticinque pannelli in amianto, ante per finestre, contenitori di plastica, bustoni in plastica contenenti rifiuti urbani indifferenziati, cartoni e materiale inerte da risulta sono stati scoperti abbandonati sul ciglio di una strada comunale a ridosso della Statale 16 all'altezza di Monopoli. La Polizia ha sottoposto l'area adibita a discarica abusiva a sequestro penale in attesa dell'intervento del Comune di Monopoli che dovrà provvedere alla bonifica del sito.

Alcune tracce - fanno sapere gli investigatori - portano a ritenere che il materiale abbandonato provenga da piccoli lavori edili effettuati in zona. Sono in corso approfondimenti per risalire agli autori dello sversamento illecito dei rifiuti pericolosi. (ANSA).