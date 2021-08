Notte Taranta: IJO'design, lusso sostenibile per artisti

(ANSA) - MELPIGNANO, 11 AGO - Sarà IJO'design, brand pugliese del lusso sostenibile, a vestire gli artisti sul palco della Notte della Taranta, nel Concertone del 28 agosto a Melpignano, in Salento, che alla sua 24/a edizione approda quest'anno per la prima volta su Rai1, il 4 settembre alle 23. Questo ha contribuito a segnare la svolta visiva annunciata dalla direzione artistica, scegliendo a tema il valore della libertà.

"Sentiamo profondamente nostro il tema di questa edizione - sottolinea Annalisa Surace, fondatrice e designer del brand - sin dalla nascita di IJO'design, nel 2001, il nostro progetto tesse trame fluide e in movimento tra la storica bellezza della tradizione e l'affascinante forza dell'innovazione".

I maestri del Concertone quest'anno saranno Madame ed Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra che ha sbancato Sanremo con i Maneskin. A muovere i fili della danza sarà invece Thomas Signorelli, conosciuto per le sue coreografie per Mahmood all'Eurovision Song Contest 2019, lavorando anche per Elodie, Dolce e Gabbana, Italia's Got talent, The Voice.

"Con IJO' Design, abbiamo avviato una collaborazione" sul tema della libertà, conferma Massimo Manera, presidente della Fondazione Notte della Taranta, "dialogando con coreografo e maestri concertatori sul messaggio che anche le creazioni del brand trasmetteranno al pubblico".

Il 12 agosto, intanto, il festival itinerante farà tappa Carpignano: in piazza Duca D'Aosta alle 19 c'è il Laboratorio di Pizzica. Alle 21 concerto con Lucilla Galeazzi e due musiciste romane: Stefania Placidi, cantante e chitarrista, e Desirée Infascelli, fisarmonicista, pianista e mandolinista.

Alle 22 sul palco arrivano gli Alla Bua in Tu's i zoì. Ai concerti si accede solo con Green pass o tampone negativo; una postazione per tamponi rapidi all'ingresso è a pagamento (20 euro). (ANSA).