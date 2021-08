Migranti: sbarco a Leuca, 81 arrivati in barca a vela

(ANSA) - SANTA MARIA DI LEUCA (LECCE), 11 AGO - Un gruppo di migranti é sbarcato nella notte a Santa Maria di Leuca. Sono 81, tutti maschi di varie nazionalità, per lo più egiziani. Tra loro anche 30 minori non accompagnati. La barca a vela sulla quale viaggiavano, Freedom (Libertà), è stata intercettata al largo del Capo di Leuca da imbarcazioni della Guardia di finanza.

Tutti in buone condizioni di salute, sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa e della Caritas per poi essere sottoposti al protocollo anti-Covid e alle procedure di identificazione; successivamente sono stati condotti al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. (ANSA).